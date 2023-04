Appel au dialogue du chef de l’État : Mimi Touré minimise et se démarque… Rédigé par leral.net le Samedi 22 Avril 2023 à 23:43 | | 0 commentaire(s)|

D’après l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, l’appel au dialogue réitéré par le président Macky Sall est loin de faire l’affaire de l’opposition et de la société civile.



« Cet appel au dialogue du Président Macky Sall est en réalité une tentative de division de l’opposition et de la société civile regroupées au sein de la Plateforme des Forces vives-F24 », dira Mimi Touré, pessimiste en avertissant ses camarades dans cette nouvelle entité pour dire non au 3ème de Macky Sall. La présidente du mouvement « Mimi 2024 » invite ses camarades à se mobiliser et à rester unis...



