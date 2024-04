Appel d’offres hebdomadaire d’injection de liquidité: La Bceao offre aux banques 7 400 milliards FCFA

La Bceao organise le 29 avril 2024 son 18e appel d’offres hebdomadaire d’injection de liquidité de l’année 2024 sur le guichet à une semaine. Pour cette opération, la Banque centrale offre aux banques un volume de liquidité de 7 400 milliards. La date limite de soumission est fixée au lundi 29 avril 2024 et la date d’échéance fixé au 6 mai 2024. Le taux minimum de soumission est fixé à 3,5000%, principal taux directeur de la Bceao, nous dit Bes Bi.



A fin février 2023, ce montant était de 5 600 milliards. Tenant compte des différents guichets d’intervention, ce concours porte l’injection de liquidité globale par la Banque centrale à 8 541,1 milliards. Dans son communiqué, la Banque centrale s’engage à offrir la liquidité en adéquation avec les besoins de l’économie et la stabilité monétaire et financière.