Appel de Macky Sall à une concertation sur les ressources naturelles : Barth parle de ‘farce’’

Le maire de Mermoz Sacré-Cœur, n’accorde aucun crédit à l’appel à la concertation sous la gestion des ressources gazières et pétrolières lancé par le président de la République. Barthélémy Dias qui rejette catégoriquement cette tendue parle de comédie. « Nous ne répondrons pas à cette farce de dialogue autour des ressources pillées sur l’autel du mensonge et de l’escroquerie portant pavillon Faye-Sall », dit-il depuis sa cellule de la de Rebeuss.



Selon lui, l’opposition n’a pas été élue pour gérer des ressources. Cette position de Dias fils est la plus partagée au sein de l’opposition. « En vérité pour le Président Macky Sall, cet appel à la concertation sur le pétrole et le gaz est un énième bluff qui cherche à faire avaliser ces accords avec la Mauritanie et faire oublier le scandale de l’affaire Pétrotim. Il cherche à faire avaliser une décision déjà prise », écrit le député Mamadou Lamine Diallo, dans sa question hebdomadaire.



« Quelle outrecuidance ! Quel cynisme ! De grâce, cessez donc de prendre les Sénégalais pour ce qu’ils ne sont pas : des nigauds. Sénégalais, cessons donc de nous laisser prendre à ce jeu de concertations qui n’a d’autre objectif que de faire passer des décisions contraires aux intérêts exclusifs de notre peuple et de notre nation sous le couvert de prétendus consensus », s’est indigné l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye.















Walfquotidien