Appel de Seydina Limamou Laye : La 142ème édition prévue les 04 et 05 Mars 2022. Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Février 2022 à 21:06 | | 0 commentaire(s)|

Pour cette année, la 142ème édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Mahdi sera commémorée les 04 et 05 Mars 2022. Le thème retenu pour cette édition est "Le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme". Un thème plus que d'actualité selon le coordinateur général de l'appel, Seydina Issa Laye.



Le fils aîné du défunt Khalife général des Layène, qui expliquait le choix du thème face à la presse, appelle à un retour aux valeurs religieuses et aux préceptes de l'Islam. Pour cela, Seydina Issa Laye invite les gouvernants à s'attaquer au chômage et à la famine afin d'assurer la sécurité alimentaire et préserver la jeunesse contre certains maux...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Appel-de-Seydina-Limamou...

Accueil Envoyer à un ami Partager