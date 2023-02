« Appel de Tanger»: D’ancien ministres des Affaires étrangères et Pm du continent pour son application par l’Ua Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Février 2023 à 20:45 | | 0 commentaire(s)|

Réunis lors de la première Réunion de Suivi de l’«Appel de Tanger», le weekend dernier, d’anciens ministres des Affaires étrangères et d’anciens Premiers ministres du continent africain ont réaffirmé leur volonté de voir l’Union africaine exclure la République Arabe Sahraouie démocratique (Rasd). D’anciens chefs de la diplomatie dont Mankeur Ndiaye du Sénégal et d’anciens Premiers […] Réunis lors de la première Réunion de Suivi de l’«Appel de Tanger», le weekend dernier, d’anciens ministres des Affaires étrangères et d’anciens Premiers ministres du continent africain ont réaffirmé leur volonté de voir l’Union africaine exclure la République Arabe Sahraouie démocratique (Rasd). D’anciens chefs de la diplomatie dont Mankeur Ndiaye du Sénégal et d’anciens Premiers ministres dans leur pays respectif sont favorables à l’expulsion République Arabe Sahraouie démocratique (Rasd) de l’Union africaine conformément. Réunis le samedi 28 Janvier 2023 pour leur Première Réunion de Suivi, les signataires de l’« Appel solennel à l’expulsion » de la « Rasd » de l’Union Africaine » ont plaidé pour la mise en œuvre de ce document. L’ « Appel de Tanger » a été signé le 04 Novembre 2022 à Tanger. D’après un document dont nous avons copie, lors de cette réunion, les signataires ont réitéré leur engagement, plein et entier, à œuvrer de concert et en coordination en faveur de l’exclusion de cette entité de l’Union Africaine. Les Premiers Ministres et Ministres Africains ont estimé également que cette exclusion, légitime d’un point de vue légal, ne doit en aucun cas être considérée comme un objectif inatteignable parce qu’elle s’insère dans une dynamique continentale et internationale favorable. « Forts des diverses recommandations de la Campagne de réflexion panafricaine portant sur les enjeux de l’Union Africaine à l’aune de la Question du Sahara, débattus lors de cinq Séminaires sous régionaux, organisés entre Mai et Octobre 2021, à Nouakchott, Dakar, Accra, Dar Es-Salaam et Kinshasa, les signataires l’ « Appel solennel à l’expulsion de la « Rasd » de l’Union Africaine », ont débattu un projet de « Livre Blanc » et l’ont adopté à l’unanimité, après y avoir apporté leurs précieuses contributions », renseigne le document résumant la réunion. Ce « Livre Blanc », intitulé « L’Union Africaine et la Question du Sahara – Livrable final d’une réflexion intellectuelle panafricaine profonde et inclusive » est l’aboutissement de la Campagne panafricaine et le reflet fidèle des débats tenus lors des différentes rencontres et séminaires. De nouveaux signataires Les signataires de cet appel ont noté avec grande satisfaction la participation en qualité de nouveaux signataires de l’ « Appel de Tanger ». Trois autres personnalités originaires de la République de Gambie, du Royaume du Lesotho et de la République de Madagascar ont signé l’appel. Il s’agit de Lamin Kaba Badjo, ancien Ministre des Affaires Etrangères de la République de Gambie, de S Lesego Makgothi, ancien Ministre des Affaires Etrangères du Royaume du Lesotho et de S.E.M. Patrick Rajoelina, ancien Ministre des Affaires Etrangères de la République de Madagascar. Il faut rappeler que 16 personnalités africaines avaient déjà signé l’appel de Tanger le 04 novembre 2022. Il s’agit de Augusto António Artur da Silva, ancien Premier Ministre de Guinée-Bissau, de Dileita Mohamed Dileita, ancien Premier Ministre du Djibouti, de Martin Ziguélé, ancien Premier Ministre de la République Centrafricaine, de Mohamed Abdirizak Mohamud, ancien Ministre des Affaires Etrangères de Somalie, de Alpha Barry, ancien Ministre des Affaires Etrangères du Burkina Faso, Lutfo Dlamini, ancien Ministre des Affaires Etrangères d’Eswatini, de Jean-Marie Ehouzou, ancien Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération du Bénin, de Fahmi Saïd Ibrahim El Maceli, ancien Ministre des Affaires Etrangères des Comores, de Gbehzohngar Milton Findley, ancien Ministre des Affaires Etrangères du Libéria Régis Immongault Tatangani, ancien Ministre des Affaires Etrangères du Gabon, Francis Kasaila, ancien Ministre des Affaires Etrangères du Malawi, Luis Felipe Lopes Tavares, ancien Ministre des Affaires Étrangères du Cap-Vert, Mankeur Ndiaye, ancien Ministre des Affaires Etrangères du Sénégal, Léonard She Okitundu Lundula, ancien Ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration Régionale de la République Démocratique du Congo ; Mamadi Touré, ancien Ministre des Affaires Etrangères de Guinée et Rafael Tuju, ancien Ministre des Affaires Étrangères du Kenya ont aussi signé l’appel de Tanger. O. KANDÉ



Source : Source : https://lesoleil.sn/appel-de-tanger-dancien-minist...

