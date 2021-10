Appel des Layennes: la 142e édition prévue en mars 2022 Rédigé par leral.net le Mardi 19 Octobre 2021 à 15:52 | | 0 commentaire(s)|

Le groupement central des Layennes informe que l'édition 142 de l'Appel de Seydina Limamou Laye est prévue les 4 et 5 mars 2022 à Yoff et Camberene. En effet, depuis 2 ans la communauté layenne a décidé de sursoir à la célébration de l'appel à cause de la Covid-19.



Source : Source : http://lesoleil.sn/religion-lappel-des-layennes-pr...

