Appel du leader de Pastef à la résistance / Tamsir Faye met en garde : « On lui fera face ! »

Le directeur général de l’ANPEJ, Tamsir Faye, a répondu à l’appel à la résistance du leader de Pastef Ousmane Sonko. Selon lui, ce dernier qui ne cessait de demander un procès sur l’affaire qui le lie à Adji Sarr, dans les plus brefs délais, tente maintenant de ne plus assumer ses responsabilités. Il assure qu’il fera face... « Face aux accusations à l’encontre des membres du gouvernement, en particulier le président Macky, Sonko devra d’abord me faire face avant d’affronter qui que ce soit (…) », dit-il. Pour lui donc, la population devrait aussi comprendre que ce sont que les militants de Pastef qui incitent à la violence.

