Appels et sms compris, Facebook sait vraiment tout de vous Si vous utilisez Facebook, arrêtez de penser que votre vie privée l'est réellement. Le géant américain conserve notamment un historique de vos échanges téléphoniques, même ceux passés en dehors de la messagerie instantanée Messenger.

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Mars 2018 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

Suite au scandale Cambridge Analytica, qui a révélé l'obtention illégale de données personnelles via le célèbre réseau social, de nombreux internautes ont milité pour un boycott de Facebook par le biais d'un hashtag limpide #DeleteFacebook (NDLR: "Supprimez Facebook").



Un appel qui a fait des émules et permis aux utilisateurs de conforter leur choix, s'ils hésitaient encore. Lors de la fastidieuse démarche destinée à supprimer définitivement un compte, Facebook propose au futur ex-membre d'obtenir une copie des données sauvegardées. Un fichier qui détaille notamment les sms et appels échangés en précisant le numéro de votre interlocuteur, la date, l'heure d'envoi ou la durée.



À noter que seuls les détenteurs d'Android sont concernés, l'intrusion ne touche pas les smartphones équipés du système d'exploitation IOS.













7sur7.be

