Apple AirTags : New York met en garde contre la « menace du tracking » Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Février 2022 à 14:57 | | 0 commentaire(s)| L’Etat américain de New York a mis en garde les habitants contre l’utilisation abusive des AirTags : les petits localisateurs de clés d’Apple sont « utilisés dans tout le pays pour suivre des personnes et des objets dans un but malveillant », a fait savoir la procureure générale de New York, Letitia James. Des individus malveillants placeraient des Airtags sur des « voitures, sacs à main, poches de veste et autres objets personnels » appartenant à des tiers – il s’agit là d’un « délit grave ».





L’Etat américain de New York a mis en garde les habitants contre l’utilisation abusive des AirTags : les petits localisateurs de clés d’Apple sont « utilisés dans tout le pays pour suivre des personnes et des objets dans un but malveillant », a fait savoir la procureure générale de New York, Letitia James. Des individus malveillants placeraient des Airtags sur des « voitures, sacs à main, poches de veste et autres objets personnels » appartenant à des tiers – il s’agit là d’un « délit grave ».





Attention aux avertissements et aux bips



Dans un avertissement aux consommateurs, la procureure générale a appelé les citoyens à faire très attention à leurs propres affaires – ainsi qu’aux « bips inconnus » dans leur environnement. Les personnes qui entendent de tels bips devraient essayer de trouver l’AirTag dans leur environnement. Il peut par exemple se trouver sous la voiture, dans le pare-chocs ou derrière une plaque d’immatriculation – ou dans une poche. Si un Airtag étranger est détecté, il faut dans tous les cas noter le numéro de série et désactiver le tracker en ouvrant et en retirant la pile. Les rapports d’utilisation abusive d’airtags peuvent ensuite être signalés au procureur via un formulaire en ligne.

Accueil Envoyer à un ami Partager