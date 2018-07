Apple, le grand radin de l’innovation ? Apple fait-il assez en termes d’innovation ? Ce n’est pas l’avis de l’analyste Toni Sacconaghi, qui estime que la firme de Cupertino n’investit pas assez en Recherche et Développement par rapport à ses concurrents comparativement aux revenus générés et à sa trésorerie disponible. Il pense qu’Apple pourrait doubler ses dépenses en la matière.

Apple devrait faire plus d’efforts en termes d’innovation, estime l’analyste Toni Sacconaghi, du cabinet Sanford C. Bernstein, dans un rapport relayé par Barron’s. Selon lui, Apple n’a dépensé que 12,7 milliards de dollars en Recherche et Développement en 2017, ce qui représente seulement 2% de son flux de trésorerie. A titre de comparaison, ses concurrents affichent plutôt un taux de 25%, assure Sacconaghi.

Apple n’investit pas assez dans l’innovation Il compare également l’investissement réalisé par Apple en R&D relativement à son chiffre d’affaires. Et là encore, le bât blesse. L’année dernière, la firme de Cupertino a ainsi réinvestit 5,1% de ses revenus dans l’innovation. Or, les autres grands groupes de la tech qui dégagent des marges brutes similaires, affichent plutôt un pourcentage de 10%. Apple était en 2017 le géant de la tech américain à générer le plus de revenus mais n’était que sixième au classement en ce qui concerne l’investissement pour l’innovation. Selon l’analyste, Apple devrait doubler ses dépenses en R&D.

« Le manque de production d’autres offres « blockbuster » est peut-être le plus décevant au vu de l’échelle d’Apple et de ses ressources », explique Sacconaghi. Il précise « qu’Apple a besoin d’une maintenance significative de R&D pour continuer d’innover avec ses produits déjà existants (notamment les services) ». Une grosse part de l’investissement (sans qu’il puisse la chiffrer précisément), n’est donc pas dédiée à la création de nouveaux produits et services. Une rumeur évoque la préparation d’un iPhone pliable chez Apple, concurrent à terme du Galaxy X. Pourrait-il s’agir du prochain gros produit innovant du groupe ?













