Apple peine à répondre à la demande de batteries d'iPhone neuves

Chez Apple, les dernières semaines n'ont pas été de tout repos. Après avoir dû reconnaître qu'une mise à jour bridait volontairement les performances des iPhone 6, 6S, SE, 7 et 7Plus , pour préserver les batteries vieillissantes, la marque propose, depuis le début de l'année, à tous les propriétaires de ces modèles la possibilité de remplacer leur batterie d'origine. Jusqu'au 31 décembre 2018, l'opération n'est facturée que 29 euros au lieu des 89 euros habituels, sans avoir à fournir de justifications.



Visiblement inquiets quant aux capacités de leur appareil, les détenteurs sont très nombreux à vouloir profiter sans attendre de l'offre.



Résultat: Apple est confronté à un problème logistique et certains magasins font face à une rupture de stock, selon les informations du site MacRumors qui a eu accès à une note interne distribuée par la marque aux Apple Stores et à ses revendeurs agréés.



D'après celle-ci, les batteries les plus touchées par ces problèmes d'approvisionnement seraient celles des iPhone 6 Plus. Si les délais d'attente varient selon les régions, ce modèle ne serait pas disponible aux États-Unis avant la fin du mois de mars. Pour les iPhone 6 et 6S Plus, l'attente devrait être moins longue et ne pas excéder deux semaines. Les modèles 6S, 7, 7 Plus et SE seraient toutefois toujours disponibles. En France, certains Apple Stores sont confrontés au même problème et une liste d'attente a été mise en place afin de faire patienter les clients, selon les informations du site 01net .



Pourtant, tous les téléphones ne nécessiteraient pas forcément un changement immédiat de batteries. Apple doit publier prochainement une mise à jour du logiciel iOS, avec de nouvelles fonctionnalités qui permettront une vision plus simple de l'état de santé de la batterie de leur iPhone. Il sera ainsi possible de voir soi-même si sa condition affecte les performances.



Un nouveau souci de batteries en feu

D'après un analyste de la banque britannique Barclay's, Mark Moskowitz, l'attractivité de cette opération de remplacement des batteries pourrait poser un autre souci à Apple. Si les propriétaires des 519 millions de modèles concernés décidaient de profiter de la promotion, cela pourrait différer ou empêcher d'autant la vente de nouveaux modèles. L'analyste avance le chiffre de 16 millions de ventes en moins.



Enfin, Apple doit faire face à un autre problème sur certaines de ses batteries. Deux magasins ont dû être évacués, à Zürich en Suisse et à Valence en Espagne, la semaine dernière. Dans les deux cas, une batterie d'iPhone a émis de la fumée et pris feu. À Zürich, l'incident a fait huit blessés légers dont un employé de l'Apple Store, qui avait tenté de retirer la batterie de l'appareil. A Valence, aucun blessé n'a été recensé. Les causes des dysfonctionnements n'ont pas encore été clairement établies.



lefigaro.fr