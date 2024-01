Application des Assises nationales: 12 candidats ont signé le «Pacte national»

A la séance de signature du «Pacte national» d’engagement pour l’application des conclusions des Assises et de la Commission nationale de reforme des institutions (Cnri), plusieurs candidats se sont retrouvés ce mardi. Face aux membres de la coalition de la Société civile, initiatrice de la rencontre, « huit autres candidats n’ont pas répondu présents pour signer le Pacte national », comme le constatera Dior Fall Sow, présidente de la séance, satisfaite « d’avoir eu la majorité sur les 20 ».



D'aprés "Bes bi", Boubacar Camara a été le premier à apposer sa signature. Mamadou Lamine Diallo dira, lui, que les candidats « n’ont d’autre choix que de s’engager à appliquer » la charte, une fois élu. Bassirou Diomaye Faye, Serigne Mboup, Malick Gackou et Anta Babacar Ngom, ont été représentés. Quant à Khalifa Sall, leader de Taxawu, il a préféré prendre part à la rencontre pour signer le pacte, tout comme Cheikh Tidiane Dièye. Tandis que Boun Dionne et Rose Wardini avaient donné leur accord la semaine dernière. Présent, Thierno Alassane Sall s’est même engagé à mettre en place « un échéancier de moins de 24 mois, pour l’application » du pacte, s’il est élu.