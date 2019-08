Approche de l’Aid El Kébir : Dakar renoue avec ses embouteillages

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Août 2019 à 22:02 | | 0 commentaire(s)|

Les embouteillages reviennent à l’approche de la fête de Tabaski. Accéder en centre-ville devient un casse-tête pour certains automobilistes. Il a été constaté que les véhicules, devant quitter le centre-ville, s’alignent de manière désordonnée jusqu’à la Corniche. Et, ceux qui veulent se diriger vers l’intérieur de la capitale s’avancent à pas de caméléon.



Sur la rue Carnot, c’est la même situation jusqu’à l’avenue Lamine Guèye. Les automobilistes souffrent. Et sur le Rond-point Sandaga, une nette amélioration est notée. Puisque, deux agents de la Police gèrent à ce niveau la circulation.



L’idéal, pour ces agents est d’empêcher les arrêts non motivés et d’amoindrir l’embouteillage. Seulement, le bruit des moteurs et des Klaxons tympanisent les passants. Sur ce périmètre, l’embouteillage est souvent spontané.



Mais, sur l’avenue Lamine guèye, les conducteurs sont obligés de ralentir pour marquer des pauses répétées, avant de progresser vers sa destination. Constat, pour sortir du centre-ville, l’automobiliste est dans l’obligation de garder sa patience.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos