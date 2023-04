Approvisionnement en eau potable : La situation se normalise à Pikine et Guédiawaye Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2023 à 23:29 | | 0 commentaire(s)|

Les perturbations notées dans l’approvisionnement en eau potable ces dernières années, à Pikine et Guédiawaye, ont connu une nette amélioration. Elle est en train de se faire de la manière la plus normale au grand bonheur des ménages. Cependant, certains nourrissent des craintes liées à la disponibilité de l’eau de qualité en période de ramadan. Quelques temps après les perturbations […] Les perturbations notées dans l’approvisionnement en eau potable ces dernières années, à Pikine et Guédiawaye, ont connu une nette amélioration. Elle est en train de se faire de la manière la plus normale au grand bonheur des ménages. Cependant, certains nourrissent des craintes liées à la disponibilité de l’eau de qualité en période de ramadan. Quelques temps après les perturbations notées dans la distribution de l’eau à Dakar et dans sa banlieue, la situation semble être revenue à la normale. Dans les quartiers visités, il n’y a pas grand-chose à déplorer. C’est le cas à Pikine Tally Bou Bess où personne ne s’est plaint de manque d’eau. Assis devant un ordinateur, Moussa Fall est catégorique. « Je ne suis pas au courant d’une pénurie d’eau dans ce secteur. Par contre, ce que j’ai constaté, c’est que le Sénégal, qui est un grand pays, doit pouvoir améliorer la qualité de l’eau », a-t-il signalé. Moussa Fall estime que c’est seulement les couches vulnérables de la société qui consomment l’eau de robinet. À son avis, ceux qui en ont les moyens boivent l’eau minérale. Abondant dans le même sens que notre premier interlocuteur, la dame Maïmouna Coly, ménagère, soutient que c’est parce qu’elle en est contrainte qu’elle utilise l’eau de robinet. Autrement dit, si elle avait le choix, elle n’utiliserait que l’eau traitée, pour étancher sa soif. « C’est facilement vérifiable, regardez comment marche le business de l’eau minérale. Cela s’explique par la qualité de l’eau pour la santé humaine », a-t-elle ajouté. Concernant les perturbations notées, de temps à autre, par rapport à la fourniture du liquide précieux, elle répond : « En tous cas, l’eau coule à flot chez moi et dans mon quartier. Je ne suis pas au courant de perturbations ». Restauratrice à Pikine Icotaf, Ndiémé Diène, non plus, n’est informée d’une pénurie d’eau dans son quartier. « Il est vrai que, dans un passé récent, il y avait des coupures d’eau qui duraient des heures, mais elles sont devenues de mauvais souvenirs », a-t-elle témoigné. Elle explique que son seul regret est lié à la qualité puisqu’il arrive que l’eau qui sort du robinet présente une couleur rouge ou jaunâtre. Disponibilité « Dans de tels cas de figure, j’achète le gros sachet d’eau que ma famille boit en attendant que la qualité de l’eau s’améliore », a mentionné Ndiémé Diène. Cap sur la commune de Médina Gounass, dans le département de Guédiawaye. Les personnes rencontrées se sont félicitées de la distribution correcte de l’eau. « Le robinet coule 24H/ 24 dans nos maisons. En tous cas, à cet instant précis où je vous parle, l’eau est disponible en quantité », réagit Bamba Diop, un habitant du quartier Aly Kane. Ancien adjoint au maire de la commune de Médina Gounass, Abdourakhmane Kane, confirme les propos de Bamba Diop. « J’habite aux alentours du poste de santé de la commune, non loin du bassin de rétention. Mais, franchement, nous n’avons pas un problème d’eau », a-t-il dit. Commune frontalière de celle de Médina Gounass, Djeddah Thiaroye Kao, non plus, n’est affectée par un quelconque manque d’eau. Sur le long de la route, reliant la station Texaco de Pikine et la route traversant marché « Bou bess », une femme attend patiemment un taxi clando à destination de Guédiawaye. Sous le couvert de l’anonymat, elle dit ne pas être au courant d’une perturbation dans la fourniture d’eau dans sa zone d’habitation. « Je sors rarement de chez moi. Je n’ai pas noté de manque d’eau », a-t-elle avancé. En effet, non loin d’elle, un homme est assis devant sa maison, en train de préparer la nourriture à ses moutons. Lorsque nous l’avons interrogé, il réagit sans hésiter. « Je ne crois pas qu’il y ait un manque d’eau dans ce quartier. Seulement, hier, en faisant mes ablutions, le robinet est resté trois à quatre minutes avant que l’eau ne coule. Cela n’a duré qu’un très court instant », a-t-il confirmé. Abdou DIOP



Source : https://lesoleil.sn/approvisionnement-en-eau-potab...

