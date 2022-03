Approvisionnement sécurisé en denrées alimentaires : Le comité de suivi de la baisse des prix fait sept propositions à l’Etat

Vendredi 11 Mars 2022

Mettre en place, en urgence, une centrale d’achat et un fonds de garantie des importations ; Rassurer les importateurs par le remboursement des droits de douanes déjà payés pour le riz (25000 tonnes) et l’huile (365) containeurs ; Ouvrir les importations de sucre, avec une suspension de la Taxe conjoncturelle à l’importation ; Envisager des mesures de soutien sur les quantités futures acquises aux cours actuels très élevés de 40 $ sur le bidon de 20l Accompagner l’approvisionnement des meuniers en blé tendre pour éviter une répercussion des cours qui sont passés de 350 à 450$ au 8 mars 2022. Assurer aux denrées de première nécessité un passage prioritaire au port de Dakar afin de réduire les surestaries et les frais de passage portuaires ; Ouvrir des négociations avec les acteurs portuaires pour revoir certains tarifs appliqués. Bassirou MBAYE Voici les sept (07) propositions adressées à l’Etat par le de veille qui assure le suivi de la baisse des prix des denrées :





Source : Après s’être réuni le lundi 7 mars 2022 à Diamniadio, le comité de veille qui assure le suivi de la baisse des prix des denrées, propose à l’Etat du Sénégal d’appuyer les importateurs en vue de sécuriser l’approvisionnement du marché sur une période minimale de six (06) à neuf (09) mois car, explique le comité, l’impact de la guerre en Ukraine pourrait se prolonger.Source : https://www.lejecos.com/Approvisionnement-securise...

