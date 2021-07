Appui à la presse : Les critères d’éligibilité seront conformes au code de la presse Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juillet 2021 à 19:42 | | 0 commentaire(s)|

Les membres du conseil de gestion du Fonds d’appui et de développement à la presse (FADP) se sont réunis, le mardi 6 juillet et le mardi 13 juillet 2021, dans la salle de conférence du ministère de la Culture et de la Communication, pour examiner les conditions d’éligibilité des entreprises de presse au FADP, conformément au […] Les membres du conseil de gestion du Fonds d’appui et de développement à la presse (FADP) se sont réunis, le mardi 6 juillet et le mardi 13 juillet 2021, dans la salle de conférence du ministère de la Culture et de la Communication, pour examiner les conditions d’éligibilité des entreprises de presse au FADP, conformément au code de la presse et au décret fixant organisation et fonctionnement du Fonds d’appui et de Développement de la Presse, informe un communiqué parvenu à notre rédaction. A l’issue de leurs travaux, les membres du conseil du FADP ont décidé à l’unanimité de procéder à la répartition des ressources, sur la base de critères minimas, conformes au code de la presse, informe la note. Les autres critères devront intervenir en 2022, pour permettre aux entreprises de presse de se conformer à la réglementation, souligne la même source. Il est par ailleurs considéré l’année 2021, comme une étape transitoire, pour passer de l’aide à la presse au fonds d’appui et de développement qui sera totalement opérationnel en 2022; tenant compte de l’allocation de 700 millions francs CFA au titre de l’année 2021, montant jusqu’ici destiné à l’aide de la presse.



Source : http://lesoleil.sn/aide-a-la-presse-les-criteres-d...

