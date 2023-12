Appui aux Pme : La Bnde et la Cdmp nouent un partenariat

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Décembre 2023 à 12:23 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué, cet accord de partenariat vise à offrir des solutions innovantes par le biais de financements structurants et adaptés aux besoins spécifiques des Pme. Il s’agira de mettre en place un protocole facilitant l’octroi de crédits en faveur des Pme mais aussi de renforcer les capacités de la Bnde et consolider sa position de banque nationale.



Aussi il sera bénéfique à double titre pour la banque et pour sa clientèle car elle offrira de nouvelles opportunités d’affaires à la Pme sénégalaise, renforçant ainsi notre mission de banque nationale œuvrant au quotidien pour le développement des acteurs économiques du pays.

Adou FAYE





Source : La Banque nationale pour le développement économique (Bnde) et la Cdmp - Caisse des marchés publics, filiale de la Cdc Sénégal ont signé, le 6 décembre 2023, une convention de partenariat pour appuyer les Pme opérant dans la commande publique sur l’ensemble du territoire sénégalais.Source : https://www.lejecos.com/Appui-aux-Pme-La-Bnde-et-l...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook