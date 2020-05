Appui aux familles vulnérables : Macky Sall signe une nouvelle ordonnance Le chef de l’Etat, Macky Sall, a signé une ordonnance aménageant des mesures dérogatoires au fonctionnement des conseils départementaux, municipaux et de ville. Objectif : leur permettre de pouvoir délibérer rapidement sur les mesures budgétaires nécessaires à la lutte contre le Covid-19 et de réduire les délais d’approbation du représentant de l’Etat. Ci-dessous les documents.

