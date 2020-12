Appui contre l’insécurité alimentaire et la COVID-19 : OXFAM distribue du Cash à Louga Fidèle à sa mission visant à agir sur les causes profondes de la pauvreté et des inégalités, l’ONG OXFAM a distribué du Cash à Louga, dans le cadre de leur appui aux populations vulnérables, contre l’insécurité alimentaires et la COVID-19.

Pour rappel, Oxfam International ou (Oxford Committee for Famine Relief) est une confédération de 20 organisations caritatives indépendantes à travers le monde, travaillant ensemble et en collaboration avec des partenaires locaux répartis dans 66 pays dans le monde, pour s'attaquer de manière globale à la pauvreté et aux inégalités : actions humanitaires d'urgence….



Dans le cadre du projet AFD filets sociaux, Oxfam à Louga, avec l’appui de Millenium Promises et de BRSA chargé de veille de nombreux partenaires sur la sécurité alimentaire au niveau du Sénégal, (avec ses bureaux dans presque toutes les régions du pays), a procédé à appuyer en espèces des populations vulnérables.



Les explications en wolof de Mbaye Kane Dieng, le Coordinateur humanitaire d’Oxfam au Sénégal



