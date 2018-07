Appui de taille pour Macky en perspective de 2019, le discret Harouna Dia débarque à Dakar Dans ce monde cruel, les animaux le savent bien, la survie dépend parfois de la faculté à se fondre dans le décor, à se faire discret. En tous les cas, c’est l’un des hommes les plus riches du pays. Mais, également le plus proche du Président de la République, Macky Sall.



Surnommé, à tort ou à raison, "Vice Président", Harouna Moussa Dia vit loin des ors du Palais – mais, il revient à dakarposte que ce capitaine d'industries, établi au Burkina, reste en bonne intelligence avec l'actuel "homme fort du pays, nous voulons nommer le Président Sall. Le leitmotiv d'Harouna Dia semble être cette maxime: " Les affaires n’aiment pas le bruit". Et pourtant, il lui est loisible de bomber le torse à l'image de certains parvenus du régime marron. L'homme du Bosséa, pour paraphraser certains de ses proches, a, pourrait-on dire, vu le jour avec l'aura d'un homme de pouvoir aux nombreuses connexions internationales.



Il se dit même qu'Harouna Dia, l'homme qui pèse des milliards, n'aime pas les médias; disons plutôt qu'il évite soigneusement "le m'as-tu-vu". Ce jeune , qui a blanchi sous le harnais de Dia de nous souffler qu'il "est pourtant ouvert, mais Harouna protège son intimité". A en croire notre interlocuteur ce comportement-là peut même être un choix délibéré, une stratégie positive, comme par exemple se faire discret pour mieux observer des personnes, une équipe, une situation etc. pour mieux les comprendre...



En tous les cas, il est parvenu à tenir les médias à bonne distance jusqu’à ce que le classement d'un magazine réputé dont nous tairons le nom le présente parmi les plus fortunés d’Afrique francophone. C'est ainsi qu'Harouna est brutalement placé sous les feux des projecteurs. L'avènement du Président Macky Sall a également pesé sur la balance.



N'empêche, Harouna n'ouvre point les portes de son intimité. Quand il séjourne à Dakar, il recoit quand même ses proches, collaborateurs, partenaires entre autres militants et inconditionnelles de l'APR dans sa suite d'un cossu hôtel, niché en plein coeur de la capitale Sénégalaise. "Refusant toute compromission, immergé dans ses objectifs, c'est en solitaire qu'il accède au succès" glisse notre interlocuteur.



L’ami de Macky Sall est, d'ailleurs, dans nos murs depuis une semaine. Il vient sans doute en renfort pour battre campagne en faveur du chef de l’Apr qui va briguer un deuxième mandat en 2019 et sa présence sur le terrain aura comme effet de galvaniser les troupes.



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, Harouna Dia a toujours mis sa fortune et ses forces au service du Président Sall même s’il a choisi de le faire le plus discrètement possible.



L’homme, comme écrit plus haut, n’aime pas apparaître sur les écrans des télés ni s’exhiber dans les soirées de galas, c’est un bienfaiteur de l’ombre fidèle en amitié et qui se donne à fond lorsqu’il s’agit d’épauler un ami. Macky Sall peut donc compter sur lui dans le Fouta où Harouna a investi des milliards sans tambour ni trompette.



