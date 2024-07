Après 14 ans de rupture: L'Iran et la Gambie rétablissent leurs relations diplomatiques Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2024 à 11:47 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué officiel publié, ce lundi, l’Iran et la Gambie ont annoncé que leurs relations reprendraient après une interruption de près de 14 ans, dans le but de servir les intérêts des deux nations. Selon le communiqué, les deux pays, ont convenu de développer des relations cordiales fondées sur les principes de respect mutuel et d'égalité, ainsi que sur des intérêts communs.



Les deux parties ont également annoncé qu'elles élargiraient leur coopération dans tous les secteurs politique, économique, d'investissement, commercial et culturel de manière à garantir leurs intérêts mutuels. Et afin d'accélérer la mise en œuvre du processus, il a été décidé que les ambassades des deux pays, en tant que canal diplomatique, prendront les mesures nécessaires. Pour rappel, c’est en novembre 2010 que la Gambie avait rompu ses relations diplomatiques et économiques avec l’Iran et avait ordonné à tous les Iraniens de quitter le pays dans les 48 heures.

Bes Bi

