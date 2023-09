Après 20 ans d'attente : Thiaroye réclame une route décente pour son avenir économique

Située dans la banlieue de Dakar, Thiaroye est un pôle économique majeur de la région. Sa vitalité repose en grande partie sur le marché qui relie Thiaroye Gare à Guinaw Rail Nord. Cependant, cette route qui devrait être un atout économique se révèle être un fardeau, depuis environs 20 ans. Les nids-de-poule gigantesques et les dégradations de la chaussée rendent le transport de marchandises presque impossible. Les véhicules de marchands se retrouvent régulièrement bloqués, entraînant des pertes financières considérables. Face à cette situation insupportable, les habitants et les commerçants de Thiaroye ont décidé de prendre les choses en main. Ce vendredi 15 septembre 2023, ils ont organisé une manifestation, bravant les nids-de-poule, pour exprimer leur colère et leur désespoir.