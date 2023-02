Après Blanchot, Macky Sall inaugure la Grande mosquée de Bopp

Après la mosquée de la rue Blanchot, le Président Macky Sall va inaugurer ce vendredi, la Grande mosquée de Bopp. Ce projet de rénovation et d’extension de la Grande Mosquée de Bopp, s’inscrit dans le Programme Spécial pour les sites religieux du président de la République.



Les travaux de la Grande mosquée de Bopp qui ont coûté plus de 1,6 milliard FCfa, vont permettre à la mosquée d’accueillir 8 000 personnes, pour une surface de 5300 m².



Pour rappel, c’est en 1982 que Sergine Abdoul Aziz Sy Dabakh a procédé à la pose de la première pierre de la mosquée et lancé la collecte de fonds pour la construction, jusqu’à ce qu’en 2017, le Président Sall décide de reprendre le projet. La mosquée ouvre ses portes, 41 ans après la pose de la première pierre.