Après Bougane Gueye, Barthelemy Dias reconnait la suprématie de Pastef Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2024 à 01:19

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Cheikh Saadbou Diarra Au fur et à mesure que les résultats des législatives anticipées tombent, Pastef et Ousmane SONKO sont en passe de réussir une véritable razzia. Des scores à la soviétique tant au Sénégal qu’au niveau de la diaspora ont fini par convaincre plusieurs leaders politiques à reconnaître leur défaite et adresser leurs félicitations au chef de file de Pastef. Après le leader de Gueum Sa Bop Bougane Gueye DANY, investi sur la liste de la coalition « Samm Sa Kaddu », Barthelemy DIAS a reconnu le raz-de-marée réussi par Pastef. C’est le Maire de Dakar et virulent adversaire de Ousmane SONKO qui reconnaît sa défaite dans une déclaration empreinte de respect et de gratitude, Barthélémy DIAS a salué la maturité politique du peuple sénégalais, qui a su faire entendre sa voix avec dignité. « Cette élection est une preuve éclatante de la capacité de notre peuple à défendre la démocratie et à respecter les principes républicains », a-t-il affirmé. Il a également tenu à remercier les électeurs qui ont placé leur confiance en la coalition « SAMM Sa Kàddu ». « Votre soutien est une source d’inspiration et de motivation pour continuer à défendre les intérêts de notre pays et de notre jeunesse », a-t-il déclaré. Malgré la défaite, Barthélémy DIAS a réitéré son engagement en faveur d’un Sénégal juste, solidaire et tourné vers l’avenir. « Notre combat pour une démocratie forte et rayonnante se poursuit. Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour un Sénégal où chacun peut s’épanouir », a-t-il conclu. Avec ce message, la coalition ‘SAMM Sa Kàddu’ invite les Sénégalais à rester mobilisés pour bâtir un avenir meilleur, dans l’unité et la solidarité.



