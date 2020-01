Après Dakar et les autres régions: Saint-Louis marche aujourd’hui contre la hausse du prix de l’électricité Après les marches organisées, hier à Dakar et dans plusieurs régions du Sénégal, le collectif Ndar Bi Gnou Beugg, marche ce samedi dans la vieille ville. Les manifestants disent ainsi protester contre la hausse du prix de l’électricité, mais également pour dénoncer toutes les difficultés que vit Saint-Louis. A signaler que cette marche a été autorisée par le préfet de Saint-Louis.

