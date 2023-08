Après Juan Branco: Me Babacar Ndiaye libéré

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Août 2023 à 18:46 | | 0 commentaire(s)|

Après la liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire, accordée à l'avocat Franco-espagnol, Me Babacar Ndiaye vient d'être libéré. Une information confirmée par l’avocat, Me Moussa Sarr.



A retenir, Me Babacar Ndiaye, arrêté vendredi dernier par la Sûreté urbaine sur instruction du Procureur Général, a été déféré au parquet.



L'avocat est suspecté d'avoir participé à l'évasion de son collègue Juan Branco. Il est poursuivi pour recel de malfaiteur.



