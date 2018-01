Après Khalifa Sall, Imam Alioune Ndao et Cie "changent" de juge

Ça commence à être une habitude au temple de Thémis. Après Khalifa Sall et ses co-prévenus, c'est au tour de l'imam Ndao autres qui se voient changer de juges. A en croire l’As, les autorités judiciaires ont décidé de modifier la composition du Tribunal qui doit les juger le 14 février, date de renvoi de leur procès.



Et c'est le magistrat Djiby Seydi, alors Dage du ministre de l'Environnement qui va hériter du dossier controversé. Imam Alioune Ndao et une vingtaine d'hommes et de femmes sont poursuivis pour terrorisme présumé, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux…











