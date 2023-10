Après Paris, Dakar va abriter la célèbre exposition de Kehinde Wiley, le peintre d'Obama

" Dans le cadre de la promotion de valorisation et surtout de célébration de la vie et l’œuvre d'une figure emblématique du sénégal, le président de la Républqiue, Macky Sall, m'a envoyé à Paris avec le ministre porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur du sénégal à Paris et le poète, grand disciple du Président Senghor, Amadou Lamine Sall, pour venir visiter l'exposition consacrée au président Senghor...", a informé le ministre de la Culture, Aliou Sow.



Aussi, la délégation a visité l'exposition que le grand peintre américain, Kehinde Wiley a dédiée au Président Macky Sall. " Cette double exposition est une marque d'amitié entre le Sénégal et la France..., une marque de coopération muséale entre nos deux pays, et qui mérite d'être soulignée", a-t-il ajouté.



Selon lui, l'opportunité leur a été donnée de " redécouvrir l'excellent parcours culturel du Président Senghor... Ses iniatives dans le cadre de sa politique culturelle qui sont répertoriées ici....et présentées avec une didactique et une pédagogie qui permettent à chacun de mieux comprendre en quelques minutes cette belle tranche de l'histoire culturelle du Sénégal. Mais aussi avoir la belle occasion de voir à quel point, comme le rappelle Kehinde, l'expression du pouvoir à travers le corps, le comportement et ses diverses manifestattions, trouvent chez le Président Macky Sall, une belle affirmation qui s'explique par la lucidité, la retenue, un rapport sain au pouvoir à travers ce tableau qu'il a peint...Nous sommes trés fiers et nous avons estimé nécessaire que de telles réalisations, de telles présentations méritent d'être lues par un large public et surtout beaucoup de sénégalais...".



Ainsi, " C'est dans ce cadre là que le Sénégal se propose d'abriter à Dakar la double exposition sur les présidents Senghor et Macky Sall. L'ensemble des dispositions seront prises et les autorités du musée seront saisies par voie diplomatique afin de convenir avec elles des modalités, dates et conditions d'organisation de cette exposition à Dakar".



Le ministre d'informer par ailleurs, qu' " au mois de décembre, la 12e édition du festival des Arts et Cultures sera organisée dans la région natale du PR Macky Sall et le thème tourne autour d'un hommage global rendu à l'homme pour son œuvre, pour sa belle contribution à l’émergence du Sénégal mais également au rayonnement de l'Afrique, par le monde de la culture, le monde des arts...On peut dire que Paris vit au rythme de la culture sénégalaise en montrant le génie créateur mais également la politique culturelle exprimée à travers de trés bonnes initiatives...".

Source : https://www.dakaractu.com/Apres-Paris-Dakar-va-abr...