Après Pastef et YAW, Bokk Gis-Gis menace de quitter Wallu Sénégal de Me Wade à cause de... C'est la crise de personnalité au sein des coalitions de l'opposition, qui sont toujours de chercher leurs repères et identités. Après la mini crise qui a secoué Pastef Dakar et Yewwi Askan Wi, c'est autour de Bokk Gis-Gis qui fait des siennes au coeur de Wallu Sénégal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Octobre 2021 à 06:49 | | 0 commentaire(s)|

En effet, Bok Gis-Gis de Pape Diop est à un pas de quitter la coalition Wallu Sénégal de Me Abdoulaye Wade, ce qui ferait encore grossir les rangs de l'oppositions, mais en ordres dispersés.



En cause, la gourmandise affichée par le parti démocratique sénégalais (pds) qui se veut se tailler la part du lion dans les différentes communes.



Sur les quarante six (46) départements, le parti de Me Abdoulaye Wade veut les quarante deux (42). Et non content de cela, le Pds déclare avoir un candidat "caché" pour la Ville de Dakar.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos