Après avoir déversé son seau de riz dans le Ter: Assane Faye regrette et dédouane Ousmane Sonko Assane Faye, l’homme filmé avec un seau rempli de riz déversé dans le TER, donne des explications. Sa vidéo est aussitôt devenue virale. Mais, l’homme qui revient sur le film des faits, retrace toute l’histoire. Il indique que c’est suite à une bousculade que son seau est tombé dans le Ter. Mais si l’interdit lui avait été signalé à l’entrée, il n’allait pas entrer avec dans le Ter. Assane Faye, demandant pardon à toute personne offensée, précise que c’était de l’aliment destiné à ses poules et moutons et non, à des cochons. Et il rejette les accusations portées contre Ousmane Sonko, tout en disant ne connaître ni de près ni de loin, l’opposant de Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Janvier 2022 à 16:55 | | 0 commentaire(s)|



