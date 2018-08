Apres cinq ans de cavale, le chef de gang Oumar Diallo qui opérait sur l’axe Tamba-Kédougou, arrêté

Agé d’une trentaine d’années, Oumar Diallo est dépeint comme un redoutable chef de gang, un tueur froid et sanguinaire. Un caïd prompt à user et abuser de sa kalachnikov pour marquer son territoire. Il opérait sur l’axe Tambacounda-Kédougou où il a commis plusieurs braquages et cambriolages ayant entraîné mort d’hommes.



Apres une traque qui a duré cinq ans, il est finalement tombé avant-hier dans une embuscade tendue par les éléments de la brigade de gendarmerie de Tambacounda. Les gendarmes l’ont épinglé dans son domicile à Tambacounda, où il était de passage pour les préparatifs de la Tabaski. Ainsi, il rejoint le reste de sa bande en prison, depuis octobre 2017.



Pour rappel, depuis 2013, cette bande de malfaiteurs faisait régner une terreur sanglante dans la zone au point de pousser le ministre de l’Intérieur à inviter les autorités de la gendarmerie, de la police et même l’armée, à combiner leurs efforts pour venir à bout de ces criminels.











