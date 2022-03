Après deux ans d'immobilisme, le bateau Aline Sittéo Diatta reprend service ce mardi

Où était passé le bateau «Aline Sitoé Diatta» qui assure la liaison maritime Dakar-Ziguin­chor <? Il était pourtant quelque part au port de Dakar. Exclusif.net appris de sources sûres que le navire va reprendre service ce mardi. Il va quitter Dakar à partir de 21h direction Ziguinchor.





Sa dernière apparition remonte au 16 mars 2020. Suite à la détection d’un cas suspect de coronavirus, qui s’est d’ailleurs révélé négatif, l’administration du Consortium sénégalais d’activités maritimes (Cosama) avait annoncé l’arrêt des rotations pour une durée de 30 jours.



Selon les informations de exclusif.net, le bateau a subi plusieurs entretiens technique. Il a été relooké et a effectué plusieurs tests. Les passagers seront informées des nouvelles lois que le COSAMA va imposer aux passagers. "l'entretien hygiènique du bateau qui est aussi primordial, commence par les passagers. Respecter l'outil, c'est participer à l'amélioration de la sécurité et à la pérennité du moyen de transport, qu'est le bateau", nous souffle un technicien.





Notre source révèle que le personnel du navire a reçu des instructions pour respect des nouvelles lois édictées par les autorités.



Et aucune communication n’a été faite pour expliquer cet arrêt prolongé. Des sources de Libération et de Le Quotidien, très au fait des activités maritimes, soutiennent que l’immobilisation du bateau est liée à un problème de gestion.





Le bateau "Aline Sitoé Diatta" a une capacité de 490 places et plus de 150 tonnes de fret. Le bateau Aline Sitoé Diatta, qui avait pris le relais du défunt «Joola» a disparu de la liaison maritime Ziguinchor-Dakar depuis deux ans de quoi inquiéter certains



Mais son absence avait privé les insulaires de Carabane de desserte maritime, car les bateaux Aguène et Diambone n’accostent pas à l’ile de Carabane, au grand dam de ces populations insulaires qui peinent à écouler et évacuer leurs produits vers d’autres localités du pays.







Source : https://www.exclusif.net/Apres-deux-ans-d-immobili...