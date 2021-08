Après l’Afghanistan, le défi sanitaire et économique de Joe Biden Rédigé par leral.net le Mardi 31 Août 2021 à 00:40 | | 0 commentaire(s)|

Critiqué pour le délicat retrait des troupes américaines d’Afghanistan, le président Joe Biden doit désormais s’attaquer à la situation économique et sanitaire des États-Unis.



Très fragilisé par l’humiliant retrait d’Afghanistan, Joe Biden n’a d’autre choix que de réaliser un sans-faute économique et sanitaire pour remettre sa présidence sur les rails.



Alors que le Pentagone a annoncé lundi que l’armée américaine avait quitté l’Afghanistan après vingt années de conflit, l’image du président démocrate, main sur le cœur, devant les cercueils des 13 soldats tués dans un attentat à Kaboul, restera, tout comme le souvenir d’une Maison-Blanche tétanisée au moment de la chute de la capitale afghane.



Mais, pour certains experts, à plus long terme les Américains se souviendront surtout des grands chantiers engagés par Joe Biden pour rénover leurs routes et alléger leurs factures médicales ou universitaires. «Nous vivons une époque tellement volatile» que tirer des conclusions hâtives serait malvenu, analyse Allan Lichtman, professeur de sciences politiques à la American University. Pour lui, les grands projets économiques et sociaux de Joe Biden «auront plus d’importance pour les Américains que l’Afghanistan dans six mois».



Un projet infrastructures à 5’000 milliards de dollars



À condition que les parlementaires aillent au bout de la procédure d’adoption, déjà bien engagée, des gigantesques plans de rénovation des infrastructures et de développement de l’État providence de Joe Biden, dont le montant cumulé pourrait flirter avec les 5’000 milliards de dollars.



David Karol, professeur de sciences politiques à l’Université du Maryland, serait lui aussi «vraiment très surpris que l’élection présidentielle de 2024 se joue sur l’Afghanistan». «L’idée que c’est la fin de la présidence Biden est très exagérée», dit-il. Il rappelle que Ronald Reagan a été réélu triomphalement un an après la mort de 241 Américains en 1983 dans un attentat à Beyrouth, où ils participaient, à l’initiative du président républicain, à une mission internationale de maintien de la paix.



Un départ d’Afghanistan perçu comme une humiliation



D’autres observateurs, comme James Jay Carafano, expert des questions de sécurité au très conservateur centre de réflexion Heritage Foundation, assurent au contraire que l’Afghanistan «empoisonnera jusqu’au bout» le mandat du démocrate de 78 ans.



Dans tous les cas la présidence Biden, qui donnait avant la victoire éclair des talibans l’impression d’une machine bien huilée, a été durablement ébranlée.



Beaucoup de grands médias américains, qui avaient salué la défaite de Donald Trump, et qui chroniquaient avec une certaine bienveillance les premiers mois de l’administration Biden, se sont montrés impitoyables face à l’humiliation de l’Amérique au sortir de la plus longue de ses guerres.



Une majorité parlementaire extrêmement mince



Certains membres de la garde rapprochée du président, comme son conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, pourraient être durablement fragilisés, et la gestion très unilatérale du retrait d’Afghanistan laissera des traces auprès des alliés internationaux.



C’est donc scrutée de beaucoup plus près que la Maison-Blanche va avancer vers les élections de mi-mandat de l’automne 2022, qui doivent renouveler la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. L’administration Biden, qui ne dispose que d’une majorité parlementaire extrêmement mince, a «une fenêtre limitée» pour passer ses grandes réformes avant ce scrutin au cours duquel, traditionnellement, «le parti du président perd du terrain», souligne David Karol, de l’Université du Maryland.



« L’économie, imbécile »



Si Joe Biden a réussi l’exploit, dans une Amérique très divisée, de récolter des voix de l’opposition républicaine pour ses projets d’infrastructures, il lui faut aussi souder le camp démocrate autour de ses pharaoniques dépenses sociales, dont le montant effraie les parlementaires les plus centristes.



Il restera ensuite à la Maison-Blanche à espérer que la pandémie, en pleine résurgence, s’éteigne ou au moins se calme, et que le rebond économique se poursuive, pour que se vérifie la stratégie de l’ancien président Bill Clinton.



David Lichtman rappelle que le démocrate l’avait emporté en 1992 sur George Bush, «peut-être notre plus grand président en matière de relations internationales», en mobilisant son équipe de campagne autour de ce mot d’ordre: ce qui compte c’est «l’économie, imbécile». (AFP)





