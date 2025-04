Après l'adoption de la loi interprétative : L'ancien CEMGA Mamadou Mansour Seck appelle à la prudence et à la compréhension L’adoption de la loi interprétative de la loi d’amnistie a été proposée par Amadou Bâ, député de Pastef, qui vise à lutter contre l’impunité pour les violations graves de droits humains. Il s’agit notamment des infractions criminelles et correctionnelles constitutives ou pouvant être qualifiées d’assassinats, meurtres, tortures et autres traitements dégradants, enregistrés entre février 2021 et mars 2024 au Sénégal. Ladite loi continue de faire couler beaucoup d'encre. Le général Mamadou Mansour Seck n'a pas manqué de tirer la sonnette d’alarme.

Selon le quotidien "Tribune", l’ancien chef d’Etat-major général des armées (CEMGA) met en garde contre toute stigmatisation des Forces de défense et de sécurité (FDS), rappelant la complexité de leur mission et la possibilité d’erreurs dans l’exercice de leurs fonctions.



« On est en démocratie. Je ne peux pas me permettre d’attaquer une loi quand c’est une loi. Mais je voudrais quand même que l’ensemble de la Nation se rende compte de la difficulté de ce métier et que, parce que c’est difficile, il n’est pas rare qu’il y ait des erreurs individuelles. Ce n’est pas la position du commandement de la mission qui est très difficile », a-t-il dit sur la RFM, soulignant qu’il ne faut pas généraliser.



Selon l’ancien CEMGA, les forces de défense ont besoin de l’appui de l’ensemble de la population pour faire ce travail difficile, ajoute le journal.



« La réputation qu’elles ont, ne date pas d’aujourd’hui, mais depuis l’indépendance. Justement à cause de ça, le moral de troupe est important. Il ne faudrait pas que les jeunes n’aient plus envie de faire ce travail difficile. C’est important pour le moral des troupes », a-t-il alerté.



Il a également rappelé les attaques de camps militaires lors des récentes manifestations. « On a vu des manifestants attaquer des camps militaires. C’est la première fois que je vois ça. Il faut tenir compte de tout ça. C’est un problème délicat. Je ne peux pas m’opposer parce qu’il y a une loi. Mais encore une fois, pour l’information du sénégalais lambda, de la difficulté de ce métier. Personne ne cherche à tuer », a conclu le Général Mamadou Mansour Seck.



