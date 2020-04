Après l’affaire du faux médecin : Amadou Samba impliqué dans un autre scandale

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Avril 2020 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|



Décidément, il y a raison de s’inquiéter sur le faux médecin Amadou Samba qui a passé toute sa vie à entretenir une relation de très longue date avec le faux et usage de faux. Arrêté et déféré au parquet, le pseudo-médecin, crédité d’avoir effectué des tests de Covid-19 fait encore parler de lui car il est cité dans un autre scandale.



Selon le journal SourceA qui donne l’information dans sa parution de ce mercredi, pour avoir confectionné un faux certificat médical aux prédateurs fonciers, A. Sène et O. Ndiaye domiciliés à Rufisque, Dr Amadou Samba avait fait coffrer un agent de l’Ifan à la retraite, Alassane Diop, ainsi que son chef de quartier de Keur Massar.



Mais les victimes ne comptent pas rester les bras croisés car d’après toujours le journal, elles ont en train de disserter avec leurs avocats pour déposer une plainte sur la table du procureur de la République contre le faux médecin, tristement, rendu célèbre par Coronavirus.

