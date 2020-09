Après l'arrestation musclée de ses membres devant le siège d'Orange: Y en a marre dépose deux plaintes Le mouvement Y en a marre ne digère toujours pas les événements du mardi 1er septembre. En effet, Aliou Sané et Cie avaient été arrêtés et "violentés" par la police devant le siège d'Orange. Dans une note parvenue à Leral, ils annoncent deux plaintes contre Mme Aïssatou Kâ, commissaire de Dieuppeul et l'Etat du Sénégal.

"Le mouvement Y en a marre donne une suite judiciaire aux événements du mardi 1er septembre 2020. Rappelons que ce jour, sept membres du mouvement ont été violentés et séquestrés par notre Police nationale, sans aucun motif.



En réponse à cette injustice et abus de pouvoir :



1. Une plainte sera déposée dès lundi 7 septembre 2020 contre Mme Aïssatou Kâ, commissaire de Dieuppeul et toute autre personne impliquée dans ces actes attentatoires aux Droits et à la dignité humaine. Ce dépôt se fera auprès du Procureur général, Près la Cour d'Appel de Dakar.



2. Une plainte rapportant la détention arbitraire de nos membres, sera également déposée au niveau international, auprès de la Commission des Nations-Unies. Elle mettra en accusation Mme Aïssatou Kâ, Commissaire de Dieuppeul et l'Etat du Sénégal.





La coordination du mouvement Y en a marre".

