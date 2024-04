Après l’élection de Bassirou Diomaye Faye : L’Acms l’appelle à mettre en œuvre les changements systémiques promis

L’Amicale des cadres musulmans du Sénégal (Acms) salue la bonne organisation du scrutin. Dans un communiqué, elle félicite le nouveau chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, élu avec 54,28 % des voix. « Le résultat n’a fait l’objet d’aucune contestation, signe de la maturité démocratique de la Nation sénégalaise », ont constaté les membres de cette organisation.



D'aprés "Bes bi", l’Acms encourage ainsi « le président de la République à mettre en œuvre les changements systémiques promis, avec notamment le renforcement de la démocratie, la réconciliation nationale, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ».



Elle trouve que « la composition du nouveau gouvernement est déjà un signal assez rassurant, car les défis politiques, économiques et sociaux sont immenses et appellent par conséquent, des efforts importants et des sacrifices ».