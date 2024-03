Après l’élection de Diomaye Faye: Les Sénégalais pressent le nouveau Président de s’atteler sans tarder à la résolution de leurs problèmes !

Avec l’élection présidentielle de dimanche dernier qui a vu la victoire écrasante de Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour, le Sénégal retrouve la vigueur de sa démocratie. Face à une population déterminée qui a fait sien le précepte «le pouvoir appartient au peuple», les Sénégalais ont sanctionné sans appel le pouvoir sortant. Le pouvoir du président Macky Sall a rendu son dernier souffle ce 24 mars 2024, marquant la fin d’un régime largement contesté pour laisser place à un vent de changement incarné parle président Bassirou Diomaye Faye. Les Sénégalais, ravis par cette belle victoire démocratique, expriment leur satisfaction tout en appelant le régime anti-système qui va s’installer à partir du 02 avril prochain à s’attaquer aux difficultés de la vie quotidienne, notamment le coût élevé de la vie et les prix des loyers.



Une vendeuse de « thiakry » exprime son espoir Au marché des HLM, Bineta Faye, une vendeuse de « thiakry », partage son enthousiasme créée par l’élection de Bassirou Diomaye Faye. Même si elle n’est pas militante de Pastef, elle exprime son soutien au nouveau président, désirant ardemment un changement radical dans le pays. «Je suis vraiment heureuse de la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Sans être militante de son parti, j’ai voté pour le candidat de Pastef car je souhaite un changement radical», confie la vendeuse. Son vote de dimanche dernier était motivée par un profond mécontentement envers le régime du président Macky Sall.



Selon Bineta Faye, les membres de ce régime ont manifesté du mépris envers les citoyens ordinaires. «Je crois fermement que les ministres de Macky Sall sont des voleurs. Ils ont détourné nos fonds publics et ont injustement emprisonné nos jeunes,» déclare-t-elle, exprimant sa tristesse.



Cependant, la victoire de Bassirou Diomaye Faye a ravivé l’espoir de Bineta et de nombreux autres Sénégalais. « La victoire de Bassirou Diomaye Faye m’insuffle un nouvel espoir », déclare-t-elle avec optimisme. Le sentiment de Bineta reflète l’état général de nombreux Sénégalais qui voient en cette élection présidentielle une possibilité de changement et d’amélioration pour leur pays. Dans un autre coin des rues animées de Dakar, Matar Diallo, vendeur de robes artisanales, exprime son soulagement et son espoir avec la victoire de Bassirou Diomaye Faye.

Pour lui, cette victoire est plus qu’un simple événement politique. C’est un acte divin qui apporte un espoir salvateur à un peuple épuisé parla pauvreté et les difficultés quotidiennes. «La victoire de Bassirou Diomaye Faye est divine, nous ne pouvons pas en disconvenir,» déclare Matar Diallo, le regard empreint d’optimisme. «Les Sénégalais sont très fatigués, épuisés par la pauvreté. Nous travaillons jour et nuit, mais nous n’arrivons pas à joindre les deux bouts.



Le nouveau président a été élu pour nous délivrer de ces difficultés », veut espérer notre interlocuteur. Comme Matar Diallo, de nombreux Sénégalais voient à travers l’élection de Bassirou Diomaye Faye une lueur d’espoir dans un contexte marqué par de multiples défis économiques et sociaux. Pour Matar Diallo et d’autres vendeurs comme lui, cette victoire représente un changement attendu depuis longtemps, une opportunité pour surmonter les obstacles et construire un avenir meilleur pour tous. Message de la jeunesse: «Diomaye douñiou ko maay dara» Chez plusieurs jeunes commerçants, livreurs et même chauffeurs de taxi, leurs discours révèlent un sentiment de radicalité mais aussi d’espoir pour un changement véritable dans la gouvernance du pays.



« Je ne laisserai aucun répit à mon nouveau président Diomaye Faye, car c’est à cause de certaines pratiques que Macky Sall nous a torturés avec ses ministres. Aujourd’hui, notre nouveau président doit comprendre pourquoi nous l’avons élu et dans quelles conditions nous l’avons élu. Nous avons souffert pour aboutir à cette rupture. J’ai été emprisonné lors des manifestations de mars 2021, je viens à peine de sortir avec la loi d’amnistie. Je ne regrette pas mon emprisonnement car j’ai voté et Diomaye a gagné donc j’espère qu’il ne nous décevra pas car c’est nous, la jeunesse, qui l’avons élu », déclare avec détermination dans la voix Babacar Salam Dieng, livreur.



Fatoumata Thiombane, coiffeuse et étudiante à l’Université Cheikh Anta Diop, exprime son soulagement et son patriotisme : «Je suis soulagée par cette victoire de Pastef, car je suis patriote dans l’âme. J’ai tout investi dans ce projet et je reste convaincue que le Sénégal va changer. Il ne faut pas que la jeunesse baisse les bras, le combat vient de commencer, il faut qu’on travaille ensemble pour ce pays afin de stopper nos envies d’émigration irrégulière. Moi, en tout cas, je ne laisserai rien à nos responsables politiques. J’en profite pour faire un appel solennel à Birame Souleye Diop, qui cumule des fonctions, je l’appelle à se désister de l’une de ses fonctions pour marquer le premier pas de nos accords,» a-t-elle déclaré.



Tout en réaffirmant son amour pour son pays et sa démocratie, Tamaro Diassé, cadre agronome, exprime son optimisme quant à l’avenir de l’agriculture sénégalaise sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. En mettant en avant la déclaration de patrimoine du nouveau président, elle souligne l’importance accordée à l’agriculture, son domaine d’activité. «Je suis fière de mon pays et de sa démocratie qui confirme que nous sommes un grand pays,» déclare Tamaro Diassé, le visage illuminé d’espoir. «En voyant la déclaration de patrimoine de Bassirou Diomaye Faye, j’ai beaucoup d’espoir pour l’agriculture, car il a déclaré des champs et plusieurs photos et vidéos de lui sont prises dans les champs. Donc «douñko maay daara», nous, les agriculteurs, avons beaucoup d’attentes qu’il devra régler dans les plus brefs délais.»



Tamaro Diassé se veut la voix des agriculteurs qui attendent des mesures efficaces et des initiatives visant à stimuler la croissance et la durabilité de ce secteur vital pour l’économie et le bien-être du pays. Alors que le nouveau président s’apprête à prendre fonction, les attentes sont élevées et les espoirs très grands. Les Sénégalais comptent sur Bassirou Diomaye Faye pour transformer leurs aspirations en réalité et pour mener le pays vers un avenir plus prospère et équitable pour tous. Ces témoignages reflètent les attentes et les espoirs des jeunes Sénégalais envers leur nouveau président, tout en soulignant les défis qui les attendent et leur détermination à participer activement à la construction d’un avenir meilleur pour leur pays.