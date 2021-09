Après l’interdiction du préfet: Noo lank annonce une autre marche, vendredi prochain Noo lank a été interdit de manifester hier. Mais le collectif a déposé une nouvelle demande pour le vendredi 17 septembre 2021. Et cette fois-ci, ce sera avec ou sans autorisation du préfet. En attendant, une autre manifestation est annoncée dimanche à Guédiawaye.

Le collectif Noo lank a mal digéré l’interdiction de sa manifestation contre la hausse des prix des denrées de première nécessité et qui était prévue hier. Il s’est plié à cette décision du préfet de Dakar, motivée par des « risques de troubles à l’ordre public, de propagation du Covid-19 et d’entrave à la libre circulation des personnes et des biens ».



En conférence de presse hier, relate "Le Quotidien", les activistes ont vivement dénoncé cette décision du préfet qui « vise davantage à déstabiliser qu’autre chose ». Mouhamed Diallo et ses camardes estiment, en effet, que les motivations invoquées dans sa lettre sont encore « plus scandaleuses ».



Pour Papa Abdoulaye Touré, cette décision est « illégale » et « injuste ». « Ce n’est pas du droit. C’est peut-être une décision politique. C’est catastrophique ce qui est en train de se passer dans ce pays. Et nous nous ne l’accepterons pas », a-t-il déploré. Justement, Noo lank, And taxawu askan wi, Frapp France dégage et bien d’autres organisations n’entendent pas renoncer à leur manifestation. Et cette fois-ci, ils comptent marcher avec ou sans autorisation le vendredi 17 septembre prochain.



A cet effet, ils annoncent avoir déposé hier une nouvelle demande avec le même itinéraire, celui de la Place de la Nation à la Rts. « Nous collectif Noo lank, nous les organisations de la société civile, nous allons marcher par ou A ou B. Nous allons continuer de mobiliser les Sénégalais afin de démontrer clairement au gouvernement, que le Peuple est à bout d’efforts et de sacrifices, en ce qui concerne la hausse des prix des denrées et la cherté de la vie de manière générale », a dit Papa Abdoulaye Touré.



Une autre marche prévue dimanche à Guédiawaye



Mais avant le 17, une autre manifestation est annoncée ce dimanche 12 septembre. Et c’est And taxawu askan wi (Ata) qui compte marcher à 9 heures, à la porte centrale du Lycée Seydina Limamoulaye. Le coordonnateur d’Ata, Babacar Mbaye, présent à la conférence de presse de Noo lank, exige la baisse des prix et non leur stabilisation. « Si d’ici le 12 septembre, les prix ne sont pas baissés, nous lancerons la campagne ‘’Manifestation fepp, Manifestions partout ’’», prévient-il. Bocar Ly de Fds/Les Guelwaars de poursuivre: « Nous dirons à partir d’aujourd’hui que la gestion du Président est non pas catastrophique, mais Mackystrophique. Ce n’est plus Macky Sall contre l’opposition, mais c’est Macky Sall contre les Sénégalais ».

