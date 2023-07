Après la Présidence : Macky Sall va toucher 10 millions FCfa/mois comme…

Macky Sall a déclaré qu’il ne briguera pas un troisième mandat lors de la prochaine présidentielle. Au détour du scrutin du 25 février 2024 donc, il intègrera le cercle restreint des anciens chefs de l’État en vie, où l’on retrouve Abdoulaye Wade et Abdou Diouf.



Comme ses prédécesseurs, il bénéficiera de tous les avantages attachés à ce statut. Lesquels sont consignés dans le décret 2013-125, qu’il avait lui-même signé. D’après "Walfadjri", qui reprend un communiqué de la Présidence sorti en ce sens, Macky Sall recevra une indemnité mensuelle de 10 millions de francs Cfa, rapporte "Rewmi.



Il sera en plus couvert par une assurance maladie étendue à son épouse. Il aura à sa disposition deux véhicules, une ligne de téléphone fixe, un logement et un mobilier d’ameublement.



"Walf" indique que s’il renonce au logement, il percevra à la place une indemnité mensuelle de 4,5 millions de francs Cfa net. Et ce n’est pas tout. L’État prendra en charge ses billets d’avion ainsi que ceux de son épouse jusqu’à 40 millions de francs Cfa par an.



Macky Sall, à l’instar de Abdoulaye Wade et de Abdou Diouf, aura à sa disposition, à la charge du contribuable sénégalais, un aide de camp (dont le grade n’est pas supérieur à celui de commandant et qui n’exerce qu’à l’intérieur du Sénégal, des gendarmes pour protéger son logement, deux agents de sécurité rapprochée, un agent du protocole, deux assistants, un standardiste, un cuisinier, deux chauffeurs, notamment.



Au cas où l’ancien chef d’État décide de vivre à l’étranger, le Sénégal met à sa disposition quatre collaborateurs de son choix. « Ces derniers sont rémunérés dans les mêmes conditions que les personnels affectés dans les postes diplomatiques et consulaires du Sénégal », précise le communiqué de la Présidence repris par "Walf".



Macky Sall ne devrait pas être concerné par cette disposition. Il a déclaré qu’après sa présidence, il ne quittera pas le Sénégal.