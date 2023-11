Après la déclinaison de son plan d’action: Le collectif des 18 ministères menace d’une grève, le 31 novembre prochain

Vendredi 10 Novembre 2023

Le collectif des 18 ministères a décliné ce jeudi, ses différents plans d’action, pour exiger du gouvernement, la généralisation de l’indemnité de logement. Ils ont mis le curseur sur les problèmes de reconnaissance, de reclassement des diplômes dans la fonction publique et le décret relatif aux non fonctionnaires et décisionnaires de l’administration. Ledit plan d’action a débuté, ce vendredi. Ainsi, ils menacent d'aller en grève générale le 31 novembre, si rien n'est fait.