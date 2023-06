Après la livraison de parcelles viabilisées à Mbambilor : Mame Boye Diao, Dg de la CDC, annonce le lancement prochain de la phase 4

Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a présidé, ce samedi, la cérémonie officielle de livraison de parcelles viabilisées, initiée par la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations), en partenariat avec la Société de Réalisation et de Travaux (SRT) et la Compagnie générale Immobilière du Sahel (CGIS), pour soutenir la politique de logement de l'État. Selon Mame Boye Diao, la livraison d'aujourd'hui, concerne 185 villas. Il a également été annoncé que plus de 1500 parcelles seront livrées en juillet. Cet événement a également été l'occasion pour le directeur de la CDC d'annoncer le prochain lancement de la phase 4.