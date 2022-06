Après la manif’ de Yewwi, le « Sargal » de Serigne Moustapha Sy également interdit

La colère gronde chez les Moustarchidines qui sont très remontés contre Macky Sall. La raison ? La cérémonie de « Sargal » dédiée à leur guide religieux Serigne Moustapha Sy et prévue à Dakar, a été interdite, nous apprend « Rewmi ».



C’est Ousmane Sonko qui a donné l’information, déclarant que c’est sur décision de Macky Sall, que « le Sargal de Serigne Moustapha qui devait avoir lieu ce samedi 18 juin à Arena Tour, a été annulé ».



Selon les Moustarchidines, « la salle a été payée et la caution versée entièrement. Et c’est à 72 heures de l’événement que les gestionnaires leur ont envoyé un contrat d’annulation, avec des justifications fallacieuses ».