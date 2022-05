Après la nomination de Pap Ndiaye comme ministre de l'Education : Les réactions xénophobes de Zemmour et Marine Le Pen Après la nomination de Pap Ndiaye comme ministre de l'Education par Macron, Eric Zemmour et Marine Le Pen ont vite réagi sur Twitter, accusant le Français d'origine sénégalaise, de celui qui va "déconstruire l'Histoire de la France" et le taxant "d'indigéniste assumé".

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Mai 2022 à 18:57





