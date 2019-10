Après la sortie du Khalife général des Mourides : Serigne Saliou Thioune appelle Sokhna Aïda Diallo à se conformer au Ndiguel Le khalife désigné des Thiantacounes, Serigne Saliou Thioune, a lancé un appel à Sokhna Aïda Diallo, la veuve de son défunt père, Cheikh Béthio Thioune, à se conformer au dernier ndiguel du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, et à renter dans les rangs.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2019 à 13:35 | | 0 commentaire(s)|

« Ce qu’a dit le khalife, il faut s’y conformer. Je suis content de sa réaction et je demande à tous les mourides de se conformer à son ndiguel. Tout talibé doit suivre le ndiguel, et nous invitons Sokhna Aïda Diallo à se conformer à ce ndiguel », a-t-il dit sur la RFM.



Sokhna Aïda Diallo a été exfiltrée de son domicile de Ngabou, alors que des talibés se ruaient vers sa maison pour lui faire la peau, après la sortie du khalife des mourides, très remonté contre elle. Selon les dernières nouvelles, Sokhna Aïda Diallo aurait décidé de quitter le Sénégal.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos