Après le choix d’Amadou Mame Diop à la tête du perchoir: Macky Sall réserve une belle surprise à Mimi Touré

La non désignation de l’ancienne Première ministre, Mimi Touré à la tête de l’Assemblée nationale a été la surprise de cette investiture de la 14e législature. Mais, ce n’est que partie remise. Puisque, le Président Sall lui réserve une surprise agréable dans un avenir proche. Donc, les Sénégalais qui semblaient croire à une trahison peuvent déchanter.



La coordonnatrice nationale de la coalition BBY est une dame très compétente, dont Macky Sall compte beaucoup pour renverser la tendance. D’autres possibilités de servir la nationale sont à pourvoir. Et Mimi Touré, dit-on, est bien partie pour occuper une position profitable à l’Etat sénégalais. Donc, les spéculations d’analystes et autres observateurs, tendant à faire croire à une trahison sont erronées.



Maintenant, les prochains jours seront palpitants. Puisque, Mimi Touré sera récompensée à la dimension de son investissement à côté du Président Sall. Elle a dirigé avec main de maître, la campagne électorale des élections législatives du 31 juillet 2022. Et depuis 2012, Mimi Touré a occupé de hautes fonctions de la République.



S’appuyant de son parcours atypique, elle sera, d’après des connaisseurs, d’un grand apport dans la gestion des affaires de la République. Donc, l’ancienne Première Ministre du Sénégal sous l’ère Macky Sall a de beaux jours devant elle.