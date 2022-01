Après le match Sénégal Zimbawé/ Aliou Cissé: « L’équipe a manqué de réalisme face à un très bon adversaire »

« C’était un match difficile, très disputé, face à une bonne équipe. On a manqué de réalisme, d’efficacité, Nous avons eu plusieurs opportunités sans marquer. En deuxième période, le match a été beaucoup plus équilibré.



Mais, je pense qu’on a jamais abdiqué. Cette CAN la sera très difficile, chaque équipe est difficile, les équipes qui sont là sont toutes prêtes, en étant bien organisée. Mais je suis content de la victoire », a déclaré le sélectionneur sénégalais.