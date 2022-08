Après le ralliement de Pape Diop: Le parti EPS quitte sa coalition Après le ralliement de l’ancien maire de Dakar Pape Diop, certains de ses alliés de la coalition Bokk Gis-Gis commencent à lui tourner le dos. Sa décision n’a pas fait l’unanimité dans la coalition malgré le soutien de Aliou Sow et Mamadou Lamine Mansaly.

Issa Sadio Kanouté, membre de la coalition Bokk Gis-Gis informe que sa formation, le parti Engagement pour le Progrès du Sénégal (EPS), n’est concernée ni de prés ni de loin de la décision du leader Pape Diop. « Une telle hypothèse n’a pas été à l’ordre du jour dans aucune de nos concertations dans la coalition, avant les élections, pendant les élections et après les élections », informe Issa Sadio Kanouté.



Selon lui c’est pour « renforcer l’opposition ; défendre les intérêts des Sénégalais ; créer les conditions de l’alternance démocratique ». Avant de poursuivre « par conséquent, adopter une telle attitude constitue une mauvaise lecture sur le choix des sénégalais, mais aussi explique le mépris manifeste des Sénégalais vis-à-vis de certains acteurs politiques par le fort taux d’abstinence.



Nous saisissons cette occasion pour confirmer notre ancrage dans l’opposition et nous continuons à combattre toutes formes de forfaitaires qui piétinent la bonne marche de la démocratie Sénégalaise », a expliqué Issa Sadio Kanouté.





