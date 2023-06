Après le rapatriement de Guinéens: Le Conseil des Guinéens regrette la situation et appelle au respect des lois sénégalaises Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juin 2023 à 18:28 | | 0 commentaire(s)| Au lendemain du rapatriement de 79 ressortissants Guinéens du Sénégal vers leur pays pour participation à une marche non autorisé, le Conseil des Guinéens est sorti de son mutisme. Vue les circonstances, il regrette la situation.Ainsi, il leurs compatriotes à respecter les lois sénégalaises pour consolider la paix et raffermir les liens. Moment opportun, pour appeler à ses Guinéens à se procurer des cartes consulaires.



Accueil Envoyer à un ami Partager