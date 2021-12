Après le renouvellement de ses instances : la MSAE renforce les capacités de son personnel sur ses nouvelles orientations…

Après la tenue de sa 6e Assemblée générale, qui a vu la reconduction de son bureau, la Mutuelle de santé des agents de l’État (Msae), entend renforcer la capacité de son personnel.



Un séminaire de formation est prévu à cet effet où il s’agira de mettre en œuvre et de partager des documents de base, entre autres textes et procédures, permettant une meilleure prise en charge des questions liées à la gestion des adhérents et de leurs droits. Le but, selon des informations qui nous sont parvenues, est aussi d’assurer un meilleur fonctionnement en interne de l’institution.



Ce séminaire verra la participation d’agents du MSAE qui devront définitivement avoir une parfaite compréhension du cadre légal et la philosophie de base qui sous-tendent la nouvelle organisation de la mutuelle. Et ainsi maîtriser les nouvelles procédures introduites par les statuts, le règlement intérieur et le manuel de procédure de la MSAE.



Des orientations pour mieux appréhender les relations de travail prévues dans le statut du personnel seront inculquées aux agents de la Mutuelle ainsi qu’une formation pour s’assurer de la mise en œuvre de la vision et du cadre d’orientation stratégique, du plan stratégique de développement 2020 -2024 de l’institution.



Les experts prévus pour cette formation présenteront des modules et sous leur conduite et la supervision du Bureau Exécutif, chaque module présenté fera l’objet de débats sous forme de questions et réponses ainsi que de contributions.

